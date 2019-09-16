https://static.news.ru/photo/e9b1ff6c-d884-11e9-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Турция получила от России все комплектующие для ЗРС С-400, предусмотренные контрактом, в том числе ракеты.

По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена, — передаёт сообщение информированных источников «Интерфакс».

15 сентября был завершён второй этап поставки в Турцию элементов С-400. Он начался 27 августа. Российские военно-транспортные самолёты совершили 24 рейса.

Первый этап поставок завершился 25 июля — было выполнено 30 рейсов.

Общая сумма сделки оценивается в $2,5 млрд.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил «искренний подход» РФ в вопросе поставок в его страну зенитных ракетных систем С-400. Приобретение вооружений он связал с необходимостью «обеспечения мира».