https://static.news.ru/photo/6d91dbce-3bac-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия поставила Турции более 120 зенитных управляемых ракет для ракетной системы С-400 «Триумф».

Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его данным, ракеты поступили вместе с полковым комплектом ЗРК.

Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты, — передаёт издание слова источника.

При этом он отметил, что условия сделки не предполагали передачу технологии Турции. С подписанием контракта вступило в силу соглашение о 20-месячном гарантийном обслуживании систем российскими специалистами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что властям Турции пришлось пойти на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, так как союзники по НАТО отказались продавать такое оружие. Об этом на международной конференции в Риме заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.