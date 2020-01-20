Россия поставила Турции более 120 зенитных управляемых ракет для ракетной системы С-400 «Триумф».
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Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты, — передаёт издание слова источника.
При этом он отметил, что условия сделки не предполагали передачу технологии Турции. С подписанием контракта вступило в силу соглашение о 20-месячном гарантийном обслуживании систем российскими специалистами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что властям Турции пришлось пойти на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, так как союзники по НАТО отказались продавать такое оружие. Об этом на международной конференции в Риме заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
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