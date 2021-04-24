Турция показала видео испытаний «уничтожителя» российского «Панциря»

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Турецкие компании Baykar Defense и Roketsan провели первое испытание вооружения нового дальнего дрона Akinci. Соответствующее видео разработчики опубликовали на YouTube.

Третий лётный экземпляр беспилотника применил высокоточные боеприпасы MAM-C (осколочно-фугасный), MAM-L (термобарический) и MAM-T (повышенной дальности). В Турции испытания «уничтожителя» российского «Панциря» объявили успешными.

Ранее турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационное видео, на котором беспилотник Bayraktar Akıncı с помощью высокоточного боеприпаса МАМ-Т уничтожает цель, напоминающую российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1».

Akinci — двухмоторный разведывательно-ударный беспилотник повышенной продолжительности полёта. Как отмечают разработчики, полёт может длиться до 24 часов. Аппарат имеет два турбовинтовых двигателя украинского производства. Размах крыла составляет 20 метров. Дрон может нести 1350 кг полезной нагрузки (450 кг — во внутреннем отсеке).