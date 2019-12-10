https://static.news.ru/photo/f79efd36-1ac0-11ea-97d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу, что не намерен отказываться от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Однако он отметил, что при наличии выгодного предложения турецкая сторона готова приобрести ЗРК Patriot.

Мы бы хотели разнообразить свою систему ПВО, — приводит слова Эрдогана ТАСС.

США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция напугала партнёров по НАТО очередной закупкой вооружения у России.