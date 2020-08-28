Турция начнёт военные учения на фоне сложных отношений с Францией и Грецией

https://static.news.ru/photo/c2cab5f2-eaa7-11ea-bf94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Турция объявила о проведении военных манёвров со стрельбами Восточном Средиземноморье. Тренировки пройдут с 29 августа по 11 сентября 2020 года. Анкара сообщила о своём решении через NAVTEX — это международный морской канал связи для обмена навигационными предупреждениями, поисково-спасательными уведомлениями и метеорологическими прогнозами.

Учения развернут на фоне ожесточённого территориального спора Турции с Грецией и Кипром. Евросоюз пригрозил Анкаре санкциями, если она продолжит то,что в Брюсселе сочли «незаконными буровыми работами», передаёт портал AMN.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Турция ведёт себя не как союзник по НАТО. Политик считает, что в Париже растёт «разочарование» из-за политики Анкары. По его словам, что ЕС займёт жёсткую позицию в отношении Анкары.

Накануне Турция подвергла жёсткой критике планы Афин увеличить в некоторых районах территориальные воды Греции с 6 до 12 морских миль (примерно с 11,1 км до 22,2 км). По словам вице-президента Турции Фуата Октая, подобные действия могут стать поводом для войны.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Турции и Греции. Афины обратились к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит. Греция также обратилась в ООН, обвинив Турцию в том, что она угрожает безопасности региона.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Греции заявил, что беспрецедентная угроза применения военной силы со стороны вице-президента Турции не соответствует современной политической культуре и международному праву, у Анкары нет права вето на осуществление суверенных прав Афин.