Турция будет производить для Украины ударные беспилотники и корветы

https://static.news.ru/photo/db82f332-3e37-11eb-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Исмаил Демир и Андрей Таран Фото: mil.gov.ua

Киев и Анкара подписали соглашение о производстве ударных беспилотников и корветов для украинской армии. Об этом 14 декабря сообщили в Министерстве обороны Украины.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд украинских вооружённых сил, передаёт ТАСС.

Уточняется, что документ подписан в рамках визита на Украину делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключили рамочное военное соглашение. Документ подписали со стороны Турции министр национальной обороны Хулуси Акар, со стороны Украины — министр обороны Андрей Таран. Документ расширит двустороннее сотрудничество между странами в указанной сфере по 21 направлению.

Также Таран подписал с председателем Государственного агентства оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов, писал NEWS.ru.