https://static.news.ru/photo/7037ba84-dec2-11e9-b8f0-fa163e074e61_660.jpg су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Анкара допускает возможность приобретения новейших российских истребителей Су-57, но только на выгодных для себя условиях. Об этом заявил спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Он отметил, что Турция, как и любая другая страна, нуждается в средствах обороны. Анкара будет их покупать в случае необходимости, как это было с ЗРК С-400. При этом Шентоп отметил, что истребители могут быть приобретены не только у России, но и третьих стран, сообщает РИА Новости .

Комментируя создание буферной зоны в Сирии, спикер отметил, что турецкая сторона пока не собирается проводить там операции. Пока она ограничивается совместным патрулированием с американцами.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался возможностью покупки Су-57. Российские самолёты могут стать заменой американским F-35, если США не изменят своего отношения к приобретению Анкарой С-400.