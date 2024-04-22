Ту-22М3: как устроен ракетоносец СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22М — реактивный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Все применяемые сейчас самолеты модернизированы до версии Ту-22М3 или Ту-22М3М. Самолеты выполнены по нормальной аэродинамической схеме с низкорасположенным крылом изменяемой стреловидности.

Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет в 1977 году, с 1978 года самолет запущен в серийное производство. В окончательном виде принят на вооружение в 1989 году. В 2018 году самолет прошел глубокую модернизацию. На нем был установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе. В результате был значительно расширен боевой потенциал самолета, включая повышение боевой эффективности и увеличение боевого радиуса. Новая модификация получила индекс Ту-22М3М.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru