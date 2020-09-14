Ту-160 пролетели над океаном и двумя морями

https://static.news.ru/photo/dc76126c-f6af-11ea-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Атлантическим океаном, а также Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана выполнили плановый полёт два стратегических ракетоносца Ту-160, — сказали в военном ведомстве.

В Минобороны также отметили, что самолёты находились в воздухе десять часов, а на некоторых участках маршрута их сопровождали ВВС Норвегии, передаёт ТАСС.

При этом министерство напомнило, что лётчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом все полёты самолётов Воздушно-космических сил России, подчеркнули в Минобороны, проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В начале сентября американские СМИ признали Ту-160 самым опасным боевым самолётом России. В США российский бомбардировщик получил прозвище Blackjack. Отмечается в публикациях и то, что Ту-160 способен преодолеть 3700 миль, или 5954 км.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолёта. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнётся в 2021 году, 2 февраля 2020 года модернизированный Ту-160М выполнил первый испытательный полёт.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны РФ разъяснили цели российско-белорусских манёвров.