Российские Ту-142 пролетели семь тысяч километров над Арктикой

Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота России совершили плановый полёт над нейтральными водами в Арктике.
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Полёт прошёл в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Перед заданием экипажи прошли тщательную штурманскую подготовку с учётом сложной метеорологической обстановки.
Как передавал NEWS.ru, в октябре в Баренцевом море атомная подводная лодка «Орёл» Северного флота провела успешный учебный пуск противокорабельной крылатой ракеты «Гранит».