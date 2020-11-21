Российские Ту-142 пролетели семь тысяч километров над Арктикой

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Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота России совершили плановый полёт над нейтральными водами в Арктике.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота, полёт длился 12 часов и за это время боевые машины преодолели порядка семи тысяч километров. Полёт проходил над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых. Экипажи, среди прочих задач, провели разведку ледовой обстановки, полученные данные облегчат навигацию по Северному морскому пути.

Полёт прошёл в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Перед заданием экипажи прошли тщательную штурманскую подготовку с учётом сложной метеорологической обстановки.

Как передавал NEWS.ru, в октябре в Баренцевом море атомная подводная лодка «Орёл» Северного флота провела успешный учебный пуск противокорабельной крылатой ракеты «Гранит».