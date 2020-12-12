Три полка с ракетами заступят на боевое дежурство в РФ до конца года

https://static.news.ru/photo/8c49e360-3d2a-11eb-a14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael/wikimedia.org

Три полка с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) поставят на боевое дежурство до конца 2020 года. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

К концу этого года мы имеем 81% современных образцов вооружения, выполняем чётко ту задачу, которая перед нами стоит, и ставим на боевое дежурство три полка, которые были запланированы в этом году, — заявил в эфире телеканала «Звезда» Каракаев.

Он уточнил, что за последние пять лет в соединения и воинские части РВСН прибыли и встали на боевое дежурство более 400 подвижных агрегатов в составе комплексов.

Ранее в Минобороны анонсировали стопроцентное оснащение РВСН новыми ракетными комплексами к 2024 году. Сейчас в боевой состав РВСН входят семь типов ракетных комплексов: стационарные — «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «Ярс» и мобильные — «Тополь-М», «Тополь» и «Ярс». В ближайшее время планируется переоснастить соединения на комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс».

Как писал NEWS.ru, перевооружение российской армии новейшими моделями ракет с огромной дальностью полёта «ставит Америку в безвыходное положение». Так, выдающимися боевыми свойствами обладают военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс». Такое мнение высказал автор статьи, опубликованной китайским порталом Sina. В публикации говорится, что американская ПВО не способна перехватить «Авангард» из-за скрытности ракеты, а феноменальная скорость делает её весьма эффективной.

Автор отметил способность ракеты долететь до Вашингтона за 15 минут, указав, что «за это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе». Он добавил, что в случае начала гипотетического конфликта между Москвой и Вашингтоном прибрежные районы США окажутся беззащитными перед атакой «Авангардами». Не спасёт даже «самая совершенная система обороны в мире».