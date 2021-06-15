Третий VIP-вертолёт МИ-38Т получит Министерство обороны

Третий по счёту VIP-вертолёт МИ-38Т получит Минобороны до конца текущего года. Он выполнен в варианте «салон», сообщает РИА Новости.
VIP-вертолёты
Первые такие вертолёты были переданы Минобороны в 2019 году, они выполнены в транспортно-десантной версии. Транспорт применяется как для перевозки грузов и пассажиров, так и может использоваться как поисково-спасательная машина.
Как сообщалось ранее, Ми-38Т, новый российский десантный вертолёт, начал свои полёты в мае 2018 года. Ми-38Т обладает множеством модернизаций. Он создавался в рамках программы импортозамещения. Все его детали — российского производства.