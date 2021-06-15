Третий VIP-вертолёт МИ-38Т получит Министерство обороны

https://static.news.ru/photo/0021640e-ce56-11eb-baec-96000091f725_660.jpg Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Третий по счёту VIP-вертолёт МИ-38Т получит Минобороны до конца текущего года. Он выполнен в варианте «салон», сообщает РИА Новости.

VIP-вертолёты оснащены дополнительными опорами шасси для посадки на грунт или снег. Топливная система имеет защиту от взрыва. Вертолёт оборудован интегрированным пилотажно-навигационным комплексом с ЖК-дисплеем, что позволяет пилотировать его одному лётчику.

Первые такие вертолёты были переданы Минобороны в 2019 году, они выполнены в транспортно-десантной версии. Транспорт применяется как для перевозки грузов и пассажиров, так и может использоваться как поисково-спасательная машина.

Как сообщалось ранее, Ми-38Т, новый российский десантный вертолёт, начал свои полёты в мае 2018 года. Ми-38Т обладает множеством модернизаций. Он создавался в рамках программы импортозамещения. Все его детали — российского производства.