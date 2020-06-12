Трамп рассказал о гиперзвуковых ракетах с точностью поражения до 35,5 см

https://static.news.ru/photo/8132905c-ad93-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: NASA/via Globallookpress.com

Американские военные получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты после обновление арсенала вооружения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Мы строим ракеты, в том числе гиперзвуковую ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем самые быстрые ныне имеющиеся в мире ракеты. Они могут поражать цель на расстоянии в 1 тысячу миль (около 1,6 тысячи километров. — NEWS.ru), причем отклонение от центральной точки составляет не более 14 дюймов (порядка 35,5 сантиметров. — NEWS.ru), — заявил глава Белого дома, выступая перед выпускниками военной академии США Вест-Пойнт.

Американский лидер не уточнил, какая придельная дальность ракеты, а также когда новое оружие поступит в армию, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что 15 мая Трамп уже анонсировал появление этой ракеты. Тогда он заявил, что военные разрабатывают «супер-пупер-ракету». По его словам, такая техника «невиданного ранее уровня» будет на вооружении США из-за противников, которые имеются у страны.

31 мая после запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции Трамп заявил о «величайшем вооружении» в истории, которое появится в стране. По его словам, он уже изучил разработки и поражён ими настолько, что не может поверить в их реальность.