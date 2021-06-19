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ТОФ устроил уникальные учения в центральной части Тихого океана

08:17, 21 июня 2021
Фото: Минобороны России/facebook.com

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией проводят учения в центральной части Тихого океана. Манёвры там проходят впервые в новейшей истории флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Агентство отмечает, что корабли и самолёты отрабатывают учебные задачи в районе, расположенном в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи км) юго-восточнее Курильских островов.

На море действуют до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Среди них, в частности, находится флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». В манёврах от авиации задействованы в том числе противолодочные самолёты морской авиации Ту-142М3.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц руководил учебным и успешным «уничтожением» авианосной ударной группы условного противника.

Ранее стало известно, что 10 июня стартовали масштабные учения ВМФ РФ в Тихом океане. Это крупнейшие со времён Советского Союза учения Тихоокеанского флота. Руководство над военными осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

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