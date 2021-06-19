ТОФ устроил уникальные учения в центральной части Тихого океана

Фото: Минобороны России/facebook.com

Евгений Бугров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Армия США осуществила «проверку» российских систем ПРО в ходе учений Baltops 2021. Для этого был задействован новый самолёт разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Воздушный шпион может прослушивать радиопереговоры, обнаруживать наземные цели и отслеживать их перемещение. Он несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи в Калининградской области, —...