ТОФ устроил уникальные учения в центральной части Тихого океана

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с морской авиацией проводят учения в центральной части Тихого океана. Манёвры там проходят впервые в новейшей истории флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
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На море действуют до 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Среди них, в частности, находится флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». В манёврах от авиации задействованы в том числе противолодочные самолёты морской авиации Ту-142М3.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц руководил учебным и успешным «уничтожением» авианосной ударной группы условного противника.
Ранее стало известно, что 10 июня стартовали масштабные учения ВМФ РФ в Тихом океане. Это крупнейшие со времён Советского Союза учения Тихоокеанского флота. Руководство над военными осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.