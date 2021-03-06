Точность огня российских гаубиц впервые в мире достигла 96%

Точность стрельбы российских гаубиц достигла беспрецедентного уровня — 96%. Это произошло за счёт применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
По данным корпорации, которые приводит РИА Новости, подобных показателей
В пресс-службе Ростеха сообщили, что обеспечить поражение объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью в 96% удалось с помощью сочетания управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2», разработанными КБ приборостроения, с новыми автоматизированными системами управления огнём от ВНИИ «Сигнал».
При этом указанные снаряды способны поражать движущиеся цели, а заявленные показатели меткости были подтверждены в ходе стрельб.
Ранее NEWS.ru писал, что новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» на испытаниях подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня». Гаубица поразила цель на полигоне одновременно шестью снарядами.