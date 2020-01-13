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Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море, где в течение нескольких дней будет демонстрировать Андреевский флаг, после чего продолжит дальний поход.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота, в настоящее время корабль прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и находится в Эгейском море. Через пару дней «Маршал Устинов» совершит деловой заход...