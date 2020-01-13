В рамках учений Тихоокеанского флота РФ по уничтожению кораблей условного противника на Камчатке испытывают ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Отрабатываются приведение пусковых установок в боевую готовность и их маскировка. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
В учениях участвуют более 200 военнослужащих и 50 единиц спецтехники, по данным представителей флота.
Уточняется, что комплекс «Бал» предназначен для защиты территориальных вод и военно-морских баз, а также для противодесантной обороны побережья. Комплексы «Бастион» используются для поражения надводных кораблей всех классов и типов.
РФ планирует нарастить подводные силы на Балтике, писал ранее NEWS.ru.
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