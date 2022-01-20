The Drive: подлодка США с крылатыми ракетами готова нанести удар по Крыму

Атомная подводная лодка Georgia Военно-морских сил (ВМС) США, находящаяся в Средиземном море в районе Кипра, располагает крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут долететь до России. Как сообщает издание The Drive, подлодка способна нанести удар по Крыму и территории Украины.

Учитывая, что ситуация на Украине быстро приближается к кризису, вполне вероятно, что ВМФ рассчитывает на то, что сообщение о присутствии Georgia послужит сигналом как для союзников, так и для России о том, что США обладают боеспособным присутствием в регионе, позволяющим нанести удар на большие расстояния с небольшим риском для себя, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Georgia является одной из четырех подводных лодок типа Ohiо, переоборудованных в качестве носителя крылатых (а не баллистических) ракет. Теперь каждая из 22 пусковых уcтановок Geоrgia способна запускать до семи крылатых ракет BGM-109 Tomаhawk дальностью 1850 км.

Ранее стало известно, что США могут ударить по российским войскам рядом с Украиной крылатыми ракетами «Томагавк», заявил американский военный эксперт Крис Осборн. Он считает, что урон от американского оружия в случае атаки будет огромным. Кроме того, по мнению Осборна, при необходимости вероятна десантная операция, поскольку Украина имеет выход к Чёрному морю — району, где часто действуют ВМС США.