Боевые машины «Терминатор» усилят российскую армию на западе страны

https://static.news.ru/photo/3e6a8a88-4cd3-11eb-af66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия усилится боевыми машинами «Терминатор» на западе страны. Новую технику получит Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021-м. В распоряжение частей поступят свыше 200 единиц военной и спецтехники. Среди них — новые ОБТ Т-90М «Прорыв» и упомянутые выше «Терминаторы», рассказал командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв» боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортёры БТР-82А, — цитирует собеседника агентство «Интерфакс».

Он добавил: военным также поставят разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другое оборудование.

Первую танковую армию ЗВО воссоздали в 2014-м. Она дислоцируется в Подмосковье, в Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб расположился Баковке (Московская область). В её состав включили Таманскую мотострелковую и Кантемировскую танковые дивизии, 6-ю танковую бригаду, 27-ю Севастопольскую мотострелковую бригаду и 112-ю ракетную бригаду в Шуе.

Российский танк Т-90 превосходит западные аналоги, он стал лучшим на планете по соотношению между ценой и качеством, считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, боевой машине отдают должное не только в РФ, но и за её пределами. Она хорошо показала себя во время конфликта в Сирии и других горячих точках. Т-90 обладает хорошим бронированием, низким силуэтом, мощным и современным вооружением, позволяющим вести огонь не только разными типами снарядов, но и управляемыми ракетами.

Кроме того, российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет ряд преимуществ перед американским аналогом F-35. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, самолёт является технологическим шедевром. Он назвал аэродинамическую компоновку Су-57 более совершенной, чем у американского истребителя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель главы Минобороны РФ Алексей Кравченко сообщил о наращивании военным ведомством закупок истребителей пятого поколения Су-57. В декабре ВКС получили первый серийный Су-57. Сейчас эта машина находится в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске Астраханской области. По словам Криворучко, до конца 2022 года министерство получит 22 истребителя.