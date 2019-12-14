https://static.news.ru/photo/e0a6f980-1e44-11ea-bef7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Лепин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению государственных испытаний. Она должна заменить неуправляемую авиационную ракету С-13.

Мы готовы перейти на этап государственных испытаний, — сообщил ТАСС Лепин.

Носителями новой ракеты «Монолит» после доработки станут все самолёты и вертолёты, которые могут применять ракету С-13. Неуправляемая ракета С-13 калибра 122 мм была разработана в 1970-е годы и в дальнейшем модифицировалась с другими боевыми частями.

Как писал NEWS.ru, заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится у российских военных в 2021–2022 годах. Эта ракета будет относиться к классу высокоточного оружия. Он также добавил, что разработка идёт за счёт собственных средств.