ТАСС: подлодку США обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:23, 13 февраля 2022
Фото: mil/vk.com
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Появились новые подробности инцидента с атомной субмариной США у Курил. Как сообщил источник ТАСС, подлодка вооружённых сил США типа Virginia была обнаружена противолодочными самолётами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) во время плановых учений.
Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолётами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развёртывания, — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». Он подчеркнул, что оперативные действия российских противолодочных сил застали американцев врасплох, поэтому лодке не удалось уйти незамеченной.
Американская подводная лодка типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. Экипаж был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России. Российской стороной было принято решение о применении спецсредств, после чего субмарина использовала имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Тем временем в Пентагоне заявили, что американская подводная лодка не появлялась в территориальных водах России. В ведомстве отметили, что субмарины США передвигаются только в международных водах. При этом стоит заметить, что до завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена Пентагон не раскрывал детали инцидента.