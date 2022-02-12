ТАСС: подлодку США обнаружили противолодочные самолёты и субмарина ТОФ

Появились новые подробности инцидента с атомной субмариной США у Курил. Как сообщил источник ТАСС, подлодка вооружённых сил США типа Virginia была обнаружена противолодочными самолётами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) во время плановых учений.

Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолётами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развёртывания, — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». Он подчеркнул, что оперативные действия российских противолодочных сил застали американцев врасплох, поэтому лодке не удалось уйти незамеченной.

Американская подводная лодка типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ 12 февраля 2022 года в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. Экипаж был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России. Российской стороной было принято решение о применении спецсредств, после чего субмарина использовала имитатор для раздвоения цели и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.