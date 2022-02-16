Танкисты ЗВО начали возвращаться в места дислокации после учений
Анна Акимова
Анна Акимова
14:21, 16 февраля 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Подразделения танкистов Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в места постоянной дислокации после окончания учений, передаёт пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что завершена погрузка танков и бронетехники на железнодорожные платформы. Накануне ведомство сообщило о возвращении с учений в Крыму военных и техники подразделений Южного военного округа.
Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1000 км после плановых учений, — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа, который возвращается с учений в Крыму в пункт постоянной дислокации, пересёк Крымский мост. Перед этим начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев заявил, что задачи манёвров на полуострове были выполнены.