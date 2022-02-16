Танкисты ЗВО начали возвращаться в места дислокации после учений

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Недавно вышедшая в Средиземное море российская дизель-электрическая подводная лодка Б-585 «Санкт-Петербург» способна обеспечивать безопасность морских и океанских направлений благодаря крылатым ракетам «Калибр», заявил капитан первого ранга запаса Борис Усвяцов. По его словам, лодка зашла в Средиземное море для обучения подводников, пишет «ПолитЭксперт».

Новые неатомные подводные лодки «Санкт-Петербург» — это суда проекта 677. В Чёрном море таких лодок уже пять, а будет их восемь-девять. Это хорошие современные лодки, вооружены «Калибрами», которые способны, как...