Танк Т-72 в США назвали надёжной опорой армии РФ

Танк Т-72, который был разработан в СССР около 50 лет назад, до сих пор является надёжной опорой российской армии. Он имеет большой потенциал благодаря последним модернизациям, заявил обозреватель Брент Иствуд в статье, опубликованной изданием Business Insider.

Колумнист подчеркнул , что модернизация позволила танку стать соперником для самых современных образцов военной техники. К его преимуществам он отнёс установку новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием.

Также Т-72 оснащён системой управления огнём «Калина», которая способна самостоятельно отслеживать вражескую бронетехнику. Российская боевая машина стреляет бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применяет противотанковые ракеты АТ-11. Корпус танка, как и на Т-90, покрыт реактивной бронёй «Контакт-5», отметил Иствуд.

Автор публикации указал, что Россия намерена модернизировать свои танки до версии Т-72Б3, а значит, «советская» модель будет «рабочей лошадкой» российской армии и в будущем.

Ранее стало известно, что подразделения Сухопутных войск РФ в 2021 году получат более 240 современных и модернизированных танков. Речь идёт о боевых машинах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Обновление танкового парка, как отмечают в Минобороны, происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют в войска современные образцы бронетанковой техники.