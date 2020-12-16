«Таких в мире ни у кого нет»: Путин рассказал о гиперзвуковых системах РФ

https://static.news.ru/photo/14fc3954-406b-11eb-9575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таких гиперзвуковых систем, ка у России, в мире ни у кого нет, заявил президент Владимир Путин.

При этом он отметил, что российская сторона готова к переговорам, которые до сих пор никто с ней не ведёт.

Мы понимаем, что возникли у России виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаём себе в этом отчёт. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто на этот счет никак не разговаривает, — сказал глава РФ во время ежегодной пресс-конференции.

Путин напомнил, что подобное оружие разрабатывается в США и странах Европы, в том числе в Великобритании.

Также президент рассказал, чем грозит прекращение договора СНВ.

Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Вообще ничего не останется, — подчеркнул он.

Политик отметил, что как бы ни складывались обстоятельства, в стране будут реализованы планы по оснащению армии передовым оружием и техникой.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.