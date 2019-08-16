https://static.news.ru/photo/179e5cfc-c004-11e9-ac4b-fa163e074e61_660.jpg ПП-2000 Фото: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia

Минобороны рассматривает возможность исключения автомата Калашникова складного укороченного (АКС-74У) из носимого аварийного запаса (НАЗ) военных лётчиков. Его планируют заменить на сверхкомпактный пистолет-пулемёт ПП-2000.

В НАЗ, который укладывается в чашку под катапультное кресло, входят запас еды, вода, аптечка, средства связи и оружие — АКС-74У. Кроме того пилоты укладывают в разгрузочный жилет пистолет Макарова или Стечкина.

ПП-2000 разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения под патрон 9Х19 мм «Парабеллум». Он является одним из самых лёгких в мире — 1,4 кг без магазина и приклада. Длина ПП с разложенным прикладом составляет 582 мм, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Армейские международные игры (АрМИ) продемонстрировали, что РФ является лидером по производству военной техники. Такое мнение высказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.