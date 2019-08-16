Минобороны рассматривает возможность исключения автомата Калашникова складного укороченного (АКС-74У) из носимого аварийного запаса (НАЗ) военных лётчиков. Его планируют заменить на сверхкомпактный пистолет-пулемёт ПП-2000.
В НАЗ, который укладывается в чашку под катапультное кресло, входят запас еды, вода, аптечка, средства связи и оружие — АКС-74У. Кроме того пилоты укладывают в разгрузочный жилет пистолет Макарова или Стечкина.
ПП-2000 разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения под патрон 9Х19 мм «Парабеллум». Он является одним из самых лёгких в мире — 1,4 кг без магазина и приклада. Длина ПП с разложенным прикладом составляет 582 мм, передаёт
Как ранее писал News.ru, Армейские международные игры (АрМИ) продемонстрировали, что РФ является лидером по производству военной техники. Такое мнение высказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.