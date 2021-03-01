Су-35 назвали одним из самых красивых истребителей в мире

Одним из самых красивых истребителей в мире назвали российский самолёт Су-35 поколения 4++. Он оказался на второй строчке с 14% голосов.
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Су-35 предназначен для перехвата и поражения всех классов воздушных целей в дальних и ближних боях с воздуха, борьбы за превосходство в воздухе, а также поражения наземных и надводных целей, включая войска и наземную инфраструктуру, прикрытые зенитным оружием и расположенные в на значительном удалении от своего базового аэродрома, — сказано в описании к самолёту в блоге.
В топе-5 оказались американский F-15 Eagle (12%) и европейский Typhoon (5%).
Кроме пятёрки лидеров в предложенном списке были F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, Су-57 и китайский истребитель J-20.
Ранее NEWS.ru писал, что военный эксперт из США Себастьен Роблин сравнил истребители Су-35 и F-15 Eagle. По его словам, российский самолёт превосходит американский по ряду показателей.