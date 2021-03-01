Су-35 назвали одним из самых красивых истребителей в мире

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Разговоры со стороны Военно-воздушных сил США о необходимости создания новых лёгких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа самолётов F-35 Lightning II провалилась. Об этом сообщает американское издание Forbes.

По программе F-35 Lightning II напоминает двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111 Aardvark. Работы по последнему самолёту велись более 50 лет назад, а вместо запланированных 1700 единиц Пентагон закупил...