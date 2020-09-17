Су-27 перехватил военные самолёты США и Великобритании над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/c434af0e-f8fa-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Су-27 подняли в небо для перехвата британского и американского военных самолётов. Они пролетали над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Две воздушные цели, приближавшиеся к российской границе, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства. Для их опознавания был направлен Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, говорится в сообщении. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Су-27 сопроводил их над акваторией Чёрного моря.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — добавляется в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о перехвате российским МиГ-31 двух американских бомбардировщиков B-1B над Беринговым морем.

15 сентября российский Су-27 перехватил американский самолёт над Балтийским морем. Также российские военные зафиксировали американский и британский самолёты-разведчики, которые приблизились к границе РФ над Чёрным морем. В этот же день бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США подлетел к границе над Беринговым морем.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.