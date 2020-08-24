Стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ получил в два раза больше ракет

https://static.news.ru/photo/e31506a2-e604-11ea-bc23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ (по классификации НАТО — «Медведь»), совершивший первый полёт 23 августа 2020 года, вместо четырёх крылатых ракет теперь может нести восемь, рассказал 24 августа гендиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь.

Появилась возможность нести не четыре, а восемь ракет, то есть в два раза увеличить боевую нагрузку и продлить жизнь самолёта на значительное время, — цитирует главу предприятия телеканал «Звезда».

Он добавил, что новая бортовая техника, в частности современный локатор, делают из Ту-95МСМ «достаточно грозное оружие».

Ту-95МСМ является модернизацией версии Ту-95МС-16. Двигатель машины заменён на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т. «Медведи» также оснащены новым бортовым комплектом обороны «Метеор-НМ2». Машины смогут нести на подвеске до восьми стратегических крылатых ракет «воздух — земля» Х-101 или Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-95 является самым скоростным турбовинтовым самолётом в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет «Медведю» атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство обновлённых боевых вертолётов Ми-35П по экспортному контракту. Ми-35П состоят на вооружении Военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. Они оснащены двуствольными 30-миллиметровыми орудиями ГШ-30К.