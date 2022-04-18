Слова Шойгу о способах боевых действий связали с желанием стать сильнее

За последние годы Вооружённые силы РФ кардинально изменились, российская армия использует новейшие образцы военной техники с совершенно иными тактико-техническими характеристиками, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, таких образцов, которые есть в РФ, зачастую нет ни в одной стране мира, в том числе в странах НАТО, а именно Турция и Греция пытаются встать в очередь и закупить средства ПВО. Красов считает, что слова министра обороны России Сергея Шойгу о внедрении новых способов ведения боевых действий сказаны с целью сделать российскую армию «ещё сильнее».

После каждого вооружённого конфликта делается детальный разбор тех боёв и сражений, в ходе которых совершенствуются способы и формы ведения боевых действий. Точно так же нам предстоит это сделать для того, чтобы быть ещё сильнее. Чтобы защитить безопасность нашего государства, наших граждан, российские вооружённые силы должны стать ещё сильнее, — считает Красов.

Ранее на коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что Вооружённые силы России будут внедрять новые способы ведения боевых действий, чтобы ускорить адаптацию к современным условиям военного противостояния. Он отметил, что последовательная реализация плана Минобороны направлена на дальнейшее развитие армии и флота, а также обеспечение их передовой военной техникой.