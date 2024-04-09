Стало известно, почему новый российский автомат АМБ-17 не станет массовым Эксперт Лазарев: автомат АМБ-17 нужен только спецподразделениям

Фото: Константин Лазарев/Lazarev Tactical

Новый российский автомат АМБ-17 не станет массовым, так как он создан для выполнения специфических задач, сообщил NEWS.ru военный эксперт Константин Лазарев. По его мнению, он будет использоваться только военнослужащими из состава подразделений специального назначения.

Массовым АМБ-17 никогда не станет. Это специальное оружие для специфических задач. Вооружаться им будут, видимо, только спецподразделения. А они по определению немногочисленны, — заявил эксперт по вооружениям и руководитель YouTube-канала Lazarev Tactical.

По словам военного эксперта, в общевойсковых частях такие автоматы просто не нужны, поэтому АМБ-17 никогда не будут производить миллионами. Лазарев добавил, что автомат нужен для партизанской войны и разведывательно-диверсионных операций.

Для работы ночью, когда важно не обнаружить себя и не показать противнику, где ты находишься. Ведь этот автомат прекрасно работает с прибором ночного видения. Секретные операции — да. Для таких миссий АМБ-17 прекрасно подойдет. Устранение часовых и дозорных при приближении к объекту — да. Для работы в зданиях — тоже да, — объяснил специалист.

Кроме того, АМБ-17 должен неплохо показать себя в окопах. Это легкое и малогабаритное оружие, с которым удобно передвигаться «в закрытых объемах», заключил военный эксперт.

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