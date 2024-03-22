Стало известно, передаст ли Запад лазерное оружие Киеву Эксперт Бартош: Запад не передаст Киеву лазерное оружие из-за его секретности

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Западные страны не будут передавать Украине лазерное оружие из-за его секретности и опасений, что оно может попасть в руки ВС России, рассказал NEWS.ru член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, этого не произойдет также и по причине нехватки на Украине квалифицированных специалистов для обслуживания этих систем.

В пользование украинским военным такое оружие не передадут. Во-первых, из соображений секретности и опасений, что такая техника может попасть в руки российских войск. Во-вторых, потому что для использования и обслуживания такой техники нужны хорошо подготовленные специалисты, которых у Украины просто нет, — заявил Бартош.

Эксперт затруднился оценить, насколько на самом деле англичане или американцы продвинулись в создании лазерного оружия. Он отметил, что в настоящий момент ведутся испытания по созданию установок для вооружения кораблей, самолетов, есть и проекты наземных установок, но создание боевых лазеров — достаточно сложная проблема. Он подчеркнул, что неслучайно американцы пока воздерживаются от каких-либо оптимистических прогнозов и заявлений по этому поводу.

Ранее ВВС США свернули испытания самолета AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик»), оснащенного лазерной установкой Airborne High Energy Laser (AHEL). Вместо этого военное ведомство США решило сосредоточиться на создании подобной наземной системы.

Испытания планировали провести еще в 2021 году, но сроки впоследствии неоднократно переносились. В ноябре 2023 года в Командовании специальных операций ВВС США (AFSOC) сообщили, что борт, оснащенный лазерной системой, совершит первый полет в январе 2024 года, но этого не произошло.