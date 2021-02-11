Стало известно об испытаниях в РФ «оружия Судного дня»

Подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород» началась в России. Именно подлодка «Белгород» должна стать первым штатным носителем данного «оружия Судного дня».
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На испытаниях специалисты проверят ходовые качества «Белгорода» на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Испытания завершатся практическими торпедными стрельбами.
Эксперты отмечают, что полностью боевой комплекс из подводной лодки и ядерных беспилотников будет готов примерно через пять лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ядерные беспилотные подводные аппараты «Посейдон», разрабатываемые Россией, «создают иллюзию чего-то нового и значительного», но в действительности Москва не в состоянии разработать современное «настоящее оружие». Об этом говорится в статье журнала Forbes, авторы которой назвали российское «оружие Судного дня» ненужным.