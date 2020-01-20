Испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта «Альтиус» завершены. Экспериментальный аппарат, взлётная масса которого превышает семь тонн при размахе крыла в 28,5 м, оснащён спутниковым каналом связи.
Это позволяет увеличить радиус действия БПЛА,
Агентство отмечает, что «Альтиус» взлетает, как самолёт. Он имеет трехопорное убираемое колесное шасси.
Ранее NEWS.ru сообщал, что разработка в России лазера для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что позволит в перспективе поэтапно наращивать мощности и номенклатуры поражаемых целей.
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