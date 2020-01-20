https://static.news.ru/photo/100d20d4-3b21-11ea-9d3a-fa163e074e61_660.jpg БПЛА «Альтиус» Фото: mil.ru

Испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полёта «Альтиус» завершены. Экспериментальный аппарат, взлётная масса которого превышает семь тонн при размахе крыла в 28,5 м, оснащён спутниковым каналом связи.

Это позволяет увеличить радиус действия БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Агентство отмечает, что «Альтиус» взлетает, как самолёт. Он имеет трехопорное убираемое колесное шасси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработка в России лазера для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что позволит в перспективе поэтапно наращивать мощности и номенклатуры поражаемых целей.