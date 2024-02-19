Стало известно о создании нового лазерного оружия с ИИ TRT Haber: в Турции появился боевой лазер ALKA с искусственным интеллектом

Фото: roketsan.com.tr

Турецкие инженеры разработали лазерное оружие для борьбы с БПЛА, при использовании которого используются элементы искусственного интеллекта, заявили в компании Roketsan. Речь идет об инновационной системе противовоздушной обороны ALKA, передает TRT Haber.

ALKA — инновационная система вооружения, разработанная с правильной архитектурой искусственного интеллекта, она представляет собой гибридную систему ПВО, использующую электромагнитные и лазерные технологии для противодействия асимметричным угрозам, — заявил телеканалу представитель компании Сейит Тунч.

Он добавил, что акцент на разработке такого типа оружия был сделан на фоне последних событий в мире, в том числе и на Украине, где активно применяются различные дроны. На фоне этого, по его словам, появилась необходимость в новом усовершенствованном вооружении, а Турция в нем крайне заинтересована.

Впервые о разработке ALKA миру стало известно после выставки IDEF-2019 в Стамбуле. Предполагается, что систему можно будет устанавливать на технику или на неподвижные объекты.

Как ранее сообщалось, США всерьез обеспокоены возможностью того, что Россия разрабатывает новое «ядерное космическое оружие», которое способно вывести из строя большое количество спутников. При этом в самой РФ не раз отмечали, что это заявление не имеет ничего общего с реальностью.