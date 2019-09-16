https://static.news.ru/photo/6e34fcd0-d821-11e9-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Американский журнал National Interest раскрыл детали «комического и сумасшедшего» плана НАТО по уничтожению подлодок СССР. Он предусматривал и возможность нанесения ядерных ударов.

Разработать такую стратегию в Альянсе решили, когда преимущество Советского Союза в количестве смертоносных подлодок стало недосягаемым для союзников НАТО. Так, на момент Карибского кризиса в 1962 году СССР имел около 300 дизель-электрических подлодок и несколько атомных, говорится в статье National Interest .

Атомные бомбы предполагалось сбросить на подлодочные базы вдоль берегов СССР. Решение о нанесении удара так и не было принято.

Была реализована другая идея, пишет журнал. Для создания системы звукового наблюдения установили подводные микрофоны. Она использовалась для обнаружения подлодок и работает до сих пор.

Самой «комической и сумасшедшей» идеей журнал называет использование для обнаружения подлодок магнитов. На то, чтобы их снять с корпуса лодки, потребовалось бы время, а значит, понизилась бы боевая готовность советского подводного флота.

Магниты действительно сработали так, как и предполагалось. Нескольким советским подлодкам пришлось вернуться в порт, но от широкого применения в НАТО отказались из-за трудностей в обучении личного состава.

Ранее News.ru сообщал, что Военно-Морской Флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. АО «Севмаш» в 2020 году сдаст флоту подлодки «Князь Олег», «Новосибирск», субмарину «Казань» и атомную подлодку «Белгород». В свою очередь «Адмиралтейские верфи» передадут две дизель-электрические подлодки: «Волхов» и субмарину «Кронштадт». В последний раз такое число субмарин за год ВМФ получил в 1992 году.