Стало известно о наращивании в России производства планирующих авиабомб Чемезов: Россия наращивает производство планирующих авиабомб для СВО

Фото: МО РФ

Ростех совместно с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» наращивает производство авиабомб для применения с модулями планирования и коррекции в зоне СВО, сообщил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, авиационные бомбы сегодня очень востребованы.

Такие дальние средства поражения очень сегодня нужны. Сегодня идет наращивание производства авиационных бомб всех калибров и видов действия для применения с этими модулями, — сказал Чемезов.

Также глава Ростеха заявил, что в 2023 году в России вырос выпуск самоходной артиллерии в десять раз, в два раза увеличился объем произведенных реактивных систем залпового огня. По его словам, танков в прошлом году произвели и капитально отремонтировали в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Россия разрабатывает оружие для прорыва, пока Украина вынуждена концентрироваться на обороне. В газете описали возможности новой российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон». В издании назвали его «ужасным» оружием прорыва, которому не могут противостоять даже бункеры.

Между тем холдинг «Росэлектроника» начал поставки первой портативной многофункциональной радиолокационной станции. Новая РЛС позволяет обнаруживать беспилотные летательные аппараты, которые летят на сверхмалых высотах или находятся в режиме зависания. В настоящее время устройство тестируют на одном из защищенных объектов.