Стало известно о конфликте военнослужащих на АПЛ «Карелия»

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На борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, произошёл конфликт. Нетрезвый замполит обругал подчинённого.

Инцидент произошёл в июле 2020 года. Замполит Константин Фролкин и его подчинённый — мичман, повздорили между собой. Поводом стало то, что беременная супруга мичмана пожаловалась ему, что не может решить жилищный вопрос. Она не может продлить договор о социальном найме жилья с администрацией закрытого города Александровск в Мурманской области без присутствия мужа, а тот находится на карантине, писал «Коммерсант».

Мичман обратился к Фролкину с просьбой помочь в этой ситуации. Замполит в тот момент «едва держался на ногах» в медицинском кубрике. Он обматерил подчинённого и его жену, после чего проследовал на центральный пост, откуда повторил ругательства по громкой связи, предложив экипажу решать свои проблемы самостоятельно.

О произошедшем было доложено командиру подлодки капитану 1-го ранга Антону Масленникову, который лично проследовал в каюту к замполиту и убедился, что тот нетрезв. После этого Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, но тот не согласился с наложенным взысканием, и обратился в суд. Прямых доказательств алкогольного опьянения замполита не было, но свидетели подтвердили, что тот нецензурно ругался и вёл себя неадекватно. Суд не снял взыскания с Фролкина.

Ранее источник в кораблестроительной отрасли рассказал, что третий по счёту носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомную субмарину спецназначения «Ульяновск», которая производится в РФ, — передадут ВМФ РФ вместе со средствами поражения в рамках государственной программы вооружения до 2027 года, сообщал NEWS.ru.