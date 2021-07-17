Стало известно о государственных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Государственные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил , что запуск с фрегата «Адмирал Горшков» должен состояться в первой половине августа.

Во второй половине августа начнутся лётно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», — пояснил источник.

Он добавил, что «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения. При этом в обоих случаях военные будут поражать ракетой надводные цели. Ожидается, что в августе состоится четыре пуска «Циркона».

Ранее стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Этот корабль должны отправить на испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас насчитывается два корабля этого проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».