Стало известно, когда крылатые ракеты «Брамос» пойдут на экспорт

Первый экспортный контракт на крылатые ракеты «Брамос» будет подписан после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил содиректор российско-индийского предприятия «Брамос» Александр Максичев, сообщает РИА Новости.

Он отметил , что для подписания соглашения требуется очная встреча представителей сторон.

Для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан, — отметил он.

При этом Максичев не стал называть страну, готовую купить продукцию совместного предприятия. Однако он пообещал сразу после подписания экспортного контракта объявить об этом. Российский содиректор добавил, что компания «полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков».

Ранее стало известно, что крылатая ракета «Брамос», которую создаёт одноимённое совместное российско-индийское предприятие, в 2024 году получит новую модификацию. К имеющимся сейчас ракетам, способным уничтожать наземные и морские цели, добавится версия для уничтожения воздушных целей вроде самолётов радиообнаружения и наведения AWACS.