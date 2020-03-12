https://static.news.ru/photo/4817ea5c-6495-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg ЗРК C-350 «Витязь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

24 образца новой военной техники представят в ходе парада Победы 9 Мая в Москве. Журналисты телеканала 360 рассказали о некоторых из них.

По Красной площади проедут танки от исторических Т-34-85 до новейших «Армата» и «Курганец-25» с боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также зрителям покажут инженерную систему дистанционного минирования «Листва», говорится на сайте СМИ.

Среди важнейших новинок россияне смогут увидеть танк Т-90М «Прорыв», который является модернизированной версией Т-90 с пушкой от танка «Армата», новым двигателем и усиленной защитой. Кроме того, на параде покажут огнемётные системы «Тосочка», которые являются улучшенными версиями ТОС-1А «Солцепёк» и первую ЗРК C-350 «Витязь», поступившую на вооружение в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого. Ситуацию осложняет то, что некоторые лидеры, судя по всему, не собираются советоваться с союзниками.