Стали известны задачи бомбардировщиков США в небе над Россией

https://static.news.ru/photo/14d60eae-6df8-11eb-8179-96000091f725_660.jpg Фото: Vitaliy Rusavskiy/Planetpix/Global Look Press

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов кардинально изменили фокус операций своих бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Российская Федерация.

Нетрудно представить себе будущий конфликт, в котором группам бомбардировщиков B-1B и B-52H будет поставлена ​​задача поразить одни и те же общие наборы целей на обширной территории, — передаёт The Drive.

Издание уточняет, теперь самолёты военно-воздушных сил Соединённых Штатов будут выполнять полёты над «политически чувствительными» регионами в Тихом океане и в Европе, а также без посадок пролетать большие расстояния в стратегически важных районах.

По словам автора публикации, это нужно для того, чтобы «сдержать» потенциальных противников, в том числе Россию, Китай, Северную Корею и Иран, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния.

Ранее стало известно, что ВВС США намерены передислоцировать более 200 военнослужащих с авиабазы в Техасе на аэродром Орланд в Норвегию, куда в скором времени будут переброшены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для выполнения заданий. В материале, опубликованном изданием Нидерландского авиационного сообщества Scramble, говорится, что, находясь в Орланде, лётчики будут проводить операции на Крайнем Севере и работать с союзниками и партнёрами на всём европейском театре военных действий.

Американские ВВС обнародовали в июне прошлого года новую стратегию обороны Арктики, в которой акцент был сделан на усилении присутствия в регионе и «противодействие угрозам со стороны России и Китая». Издание напоминает, что аэродром Орланд, куда будут доставлены бомбардировщики, расположен в 480 км от Северного полярного круга.

По словам преподавателя Академии Вооружённых сил Норвегии Турмуда Хейера, Норвегия является стратегически важной зоной для защиты США в северном регионе. Он выразил уверенность, что в случае выхода из-под контроля противостояния Вашингтона и Москвы, Норвегия станет главным «полем битвы», писал NEWS.ru.