Стали известны сроки завершения госиспытаний танка «Армата»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:38, 25 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» должны завершиться в 2022 году. Сейчас тактико-технические требования к боевой машине, разработанной Уралвагонзаводом, подтверждаются на полигонах, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года, — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что на испытаниях «последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны» к Т-14 «Армата».
Ранее NEWS.ru сообщал, что танк Т-14 «Армата» имеет огромное преимущество над конкурентами из стран НАТО. Аналитики американского издания Military Watch назвали его «революционным». По информации экспертов, «Армата» способна пробить броню толщиной более 900 мм: этого достаточно, чтобы нейтрализовать любой танк, стоящий на вооружении стран НАТО.