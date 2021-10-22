Стали известны сроки завершения госиспытаний танка «Армата»

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Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Как рассказали в Минобороны, в составе совместного отряда из 10 кораблей от России в патрулировании приняли участие корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также два корвета проекта 20380, пишет РИА Новости.

Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, — говорится в сообщении. Уточняется,...