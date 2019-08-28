https://static.news.ru/photo/ce5bbb40-c9d4-11e9-942d-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

США предлагают турецким властям отказаться от купленных у России ЗРС С-400, чтобы вернуться в программу F-35. Только при этом условии американцы могут рассмотреть участие Турции в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

Об этом заявил на брифинге в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер. Ему был задан вопрос о возвращении Турции в программу F-35.

Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идёт либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих, — приводит ТАСС слова Эспера.

Либо одно, либо другое — такую позицию правительства озвучил глава Пентагона. И только полный отказ Турции от С-400 вернёт её в программу производства истребителей.

Пока же ситуация в американо-турецких отношениях изменений не претерпела. Это, по совам министра, «вызывает сожаление».

Турция — давний партнёр и союзник, и я бы надеялся, что она станет вновь двигаться в нашем направлении и выполнять то, о чём много лет назад договорилась НАТО: прекращать вкладывать средства в российскую технику, технику советской эры, — пояснил Эспер. Но турки, по его словам, продолжают двигаться «в другом направлении».

Ранее News.ru сообщал, что Россия и Турция ведут переговоры о поставках республике российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.