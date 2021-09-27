США сократят поставки самолётов F-35 из-за коронавируса

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2022 году поставит заказчикам меньше истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, чем планировалось ранее, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В нынешнем году крупнейший подрядчик Пентагона должен поставить 133–139 истребителей, в 2022 году вместо запланированных 158–163 самолётов выпустят 151–153 истребителя. В 2023-м заказчики получат 156 самолётов.

Ожидается, что в следующем месяце Министерство обороны примет решение о новом графике закупок на сумму $398 млрд, при этом F-35 планируется испытать на самых современных объектах противовоздушной обороны. Это необходимо для принятия решения о полномасштабном производстве.

По мнению авиационного аналитика Teal Group Ричарда Абулафии, пересмотренный график производства Lockheed Martin «показывает производственные ограничения и сбои в цепочке поставок в результате пандемии и, возможно, других причин».

156 самолётов после 2022 года — это не катастрофа, но это не те 170 и более самолётов, которые мы ожидали в следующие несколько лет, — заявил он.

F-35 Lightning II — серия малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которых с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трёх вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Ранее в армии США рассказали о ходе разработки программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD). Эта программа предполагает создание истребителя нового поколения, предназначенного для возможного противостояния как с Россией, так и с Китаем. Отмечается, что проект столкнулся с массой проблем, связанных в том числе с его стоимостью и пандемией коронавируса.