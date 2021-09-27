США сократят поставки самолётов F-35 из-за коронавируса

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin в 2022 году поставит заказчикам меньше истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, чем планировалось ранее, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.
В нынешнем году крупнейший подрядчик Пентагона
Ожидается, что в следующем месяце Министерство обороны примет решение о новом графике закупок на сумму $398 млрд, при этом F-35 планируется испытать на самых современных объектах противовоздушной обороны. Это необходимо для принятия решения о полномасштабном производстве.
По мнению авиационного аналитика Teal Group Ричарда Абулафии, пересмотренный график производства Lockheed Martin «показывает производственные ограничения и сбои в цепочке поставок в результате пандемии и, возможно, других причин».
156 самолётов после 2022 года — это не катастрофа, но это не те 170 и более самолётов, которые мы ожидали в следующие несколько лет, — заявил он.
F-35 Lightning II — серия малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которых с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трёх вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
Ранее в армии США рассказали о ходе разработки программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD). Эта программа предполагает создание истребителя нового поколения, предназначенного для возможного противостояния как с Россией, так и с Китаем. Отмечается, что проект столкнулся с массой проблем, связанных в том числе с его стоимостью и пандемией коронавируса.