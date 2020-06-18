США признались в отсутствии гиперзвуковых носителей ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/7d2be91c-b17c-11ea-93d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Гиперзвуковых носителей ядерного оружия у Соединённых Штатов Америки нет. Белый дом собирается применить технологию только для обычных боеприпасов, заявил ответственный за создание подобных систем в Пентагоне (Минобороны США) Майкл Уайт.

Наши противники разрабатывают потенциал, который задуман как конвенциональный, так и ядерный, то есть у них одинаковые параметры точности для конвенционального оружейного применения и ядерного... Мы изучаем только обычные системы вооружения, рассматриваем тактическую борьбу, пытаемся привнести продвинутый потенциал, — рассказал военный во время выступления в ведомстве.

Он добавил, что Вашингтон создаёт сразу несколько носителей гиперзвукового оружия, способное интегрироваться с большим количеством платформ базирования: на море, земле и в воздухе. Пентагон ранее признал отставание США от РФ и КНР в данной области.

Накануне тестирование новейшей звуковой ракеты в США прошло не по плану. Он чуть не улетела в свободный полёт. Она отделилась от самолёта-носителя B-52 во время испытания над сухопутным полигоном.

Американское издание Aviation Week сообщило, что новинку разрабатывают в рамках программы HAWC, над которой совместно работают ВВС США и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны страны. Журналисты издания отмечают, что проект отстаёт от графика уже на несколько месяцев.

Специалисты в области оружия догадываются, каким вооружением президент Владимир Путин пообещал «приятно удивить» западных партнёров. Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, противодействовать гиперзвуковому оружию потенциально способна зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф». Она была создана с расчётом на дальнейшие модификации, а в программное обеспечение уже вшиты потенциальные возможности для поиска, обнаружения и уничтожения гиперзвуковых целей.

Он отметил, что ЗРС может поразить пятикопеечную монету на дальности 100 километров. Даже в условиях активных шумовых помех она способна уничтожать баллистические цели с отражающей поверхностью. У других стран такого вооружения нет, подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, система имеет на вооружении ракеты 48Н6 и 40Н6, которые позволяют уничтожать воздушного противника с гиперзвуковой скоростью. В перспективе модификация С-500 сможет поражать цель на высоте 200 километров и в ближнем космосе.

К таким возможностям приближаются и другие российские разработки, добавил Хатылев. Например, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг», который способен работать с гиперзвуковыми целями. Самое большое преимущество — у системы противоракетной обороны «Нудоль» А235, которая призвана заменить своего предшественника А135. Если раньше система была стационарной, то сейчас может перемещаться и совершать марш в течение 5–10 минут. Она «охраняет не только конкретный объект, но и целые районы», уточнил военный эксперт.

Ранее в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Однако он не исключил, что в будущем оно появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.

Заявление Путина стало заочным ответом президенту США Дональду Трампу, который незадолго до этого сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета», которая способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги — в три раза быстрее российской или китайской. Некоторое время спустя тот вновь похвастал достижениями, пообещав, что после обновления арсенала вооружения американские военные получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты, писал NEWS.ru.