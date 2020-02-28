Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединённые Штаты от баллистических ракет из России, технически невозможно и угрожало бы международной безопасности. Об этом заявил командующий стратегическими силами США Чарльз Ричардс.
На слушаниях в американском конгрессе руководителя спросили о том, способна ли система противоракетной обороны США защититься от атаки с использованием российских межконтинентальных баллистических ракет.
Нынешние системы ПРО предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев. Они намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая, — сказал Ричардс.
Запись со слушаний
Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран. По мнению министра, эта боевая структура будет готова «зачистить» космическое пространство от орбитальной собственности других стран.
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