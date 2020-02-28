https://static.news.ru/photo/75fb0482-5a17-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Missile Defense Agency/flickr.com

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединённые Штаты от баллистических ракет из России, технически невозможно и угрожало бы международной безопасности. Об этом заявил командующий стратегическими силами США Чарльз Ричардс.

На слушаниях в американском конгрессе руководителя спросили о том, способна ли система противоракетной обороны США защититься от атаки с использованием российских межконтинентальных баллистических ракет.

Нынешние системы ПРО предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев. Они намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания России и Китая, — сказал Ричардс.

Запись со слушаний размещена на сайте комитета по делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что размещение США элементов противоракетной обороны в космосе будет угрожать космическим объектам неугодных Вашингтону стран. По мнению министра, эта боевая структура будет готова «зачистить» космическое пространство от орбитальной собственности других стран.