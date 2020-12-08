США предупредили о санкциях за покупку «проржавевшего» российского оружия

https://static.news.ru/photo/225e16de-3a04-11eb-a0ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны, решившие купить «проржавевшее» российское оружие или «дешёвое» китайское, могут попасть под американские санкции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, сославшись на закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Существует закон CAATSA, и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнёров с США в области безопасности. Кроме того, есть законы, которые могут предусматривать возможность введения санкций, — цитирует «Военное обозрение» Купера.

Он подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против Анкары за приобретение российской ЗРС С-400, при этом заявив, что Турция остаётся «партнёром США». Купер подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходимо приобретать американские системы, а не российские и китайские.

Кто-то может стремиться приобретать проржавевшее в России или дешёвое в Китае, но мы — самые предпочтительные партнёры, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году США поставили на Украину военную продукцию на рекордную сумму — $510,6 млн. В предыдущие годы эти траты были значительно меньше: $272,5 млн — в 2019 году, $250,8 млн — в 2018 году, $207,7 млн — в 2017-м и $226,6 млн — в 2016 году.

Помимо Украины американское вооружение поставлялось во многие европейские, латиноамериканские, азиатские и африканские государства, а также в различные организации. Так, сумма поставок Литве составила более $136,5 млн, Латвии — около $38,2 млн, Эстонии — $610,3 тыс. Больше всего в этом году США предоставили техники и вооружений Тайваню — на $11,8 млрд и Польше — на $4,7 млрд.