Власти США до 2032 года потратят $7 млрд на техническое обслуживание истребителей F-22 Raptor.
Соответствующий контракт Минобороны заключило с компанией Lockheed Martin.
Обслуживание F-22 будет вестись на пяти авиабазах, где развёрнуты эти истребители, в частности, Элмендорф-Ричардсон, Неллис, Тиндалл, Лэнгли-Юстис и Перл-Харбор — Хайкэм, а также шести других авиабазах,
По некоторым оценкам, F-22 является самым дорогим в обслуживании истребителем в мире. На вооружении ВВС США состоит 177 машин данного типа.
Ранее сообщалось, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II подключат к многоразовому беспилотному космическому кораблю-убийце X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Первый обмен данными должен состояться в декабре, писал NEWS.ru.
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