https://static.news.ru/photo/e0a794ae-23c0-11ea-9603-fa163e074e61_660.jpg F-22 Raptor Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США до 2032 года потратят $7 млрд на техническое обслуживание истребителей F-22 Raptor.

Соответствующий контракт Минобороны заключило с компанией Lockheed Martin.

Обслуживание F-22 будет вестись на пяти авиабазах, где развёрнуты эти истребители, в частности, Элмендорф-Ричардсон, Неллис, Тиндалл, Лэнгли-Юстис и Перл-Харбор — Хайкэм, а также шести других авиабазах, отметили в пресс-служба Министерства обороны США.

По некоторым оценкам, F-22 является самым дорогим в обслуживании истребителем в мире. На вооружении ВВС США состоит 177 машин данного типа.

Ранее сообщалось, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II подключат к многоразовому беспилотному космическому кораблю-убийце X-37B Orbital Test Vehicle (OTV). Первый обмен данными должен состояться в декабре, писал NEWS.ru.