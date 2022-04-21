США поставят Киеву беспилотники, разработанные специально для Украины

Новый пакет американской военной помощи Украине помимо прочего включает 72 гаубицы и 121 боевой дрон, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN. Он добавил, что беспилотники Phoenix Ghost специально разработаны для ВСУ.

Это (устройство - NEWS.ru) оперативно разработано ВВС конкретно с учётом украинских потребностей. Он обеспечивает потенциал, аналогичный беспилотным системам Switchblade — аналогичный потенциал, но не точно такой же, — цитирует его телеканал.

По словам представителя Пентагона, новые системы потребуют минимальной подготовки военных, и этот вопрос сейчас прорабатывается.

Кирби отметил, что поставка 72 гаубиц «вместе с 18-ю 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов».

Ранее эксперт заявил, что большинство 155-мм гаубиц США могут вести огонь на дальности до 30 километров. Это расстояние намного больше, чем заявленная дальность действия украинских артиллерийских систем советской эпохи. Артиллерия дальнего действия может позволить украинским силам атаковать скопления войск и плацдармы, используемые российскими военными.