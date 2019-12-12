Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых сильных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.
Как
Как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», в войсках Военно-морского флота (ВМФ) необходимо увеличить. Министр также считает, что в войсках необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на «новых физических принципах».
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