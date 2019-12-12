https://static.news.ru/photo/e01889d4-1cdc-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Американский журнал The National Interest составил рейтинг самых сильных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

Как пишет «ПолитЭксперт», первое место занял ВМФ США, так как он самый многочисленный. На втором месте — флот КНР благодаря китайскому правительству, увеличившему оборонный бюджет в десять раз по сравнению с 1989 годом. «Традиционно сухопутной» России досталось третье место, в основном, как пишет издание, благодаря наследию СССР. Четвёртое и пятое место этого рейтинга заняли Великобритания и Япония соответственно.

Как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр», в войсках Военно-морского флота (ВМФ) необходимо увеличить. Министр также считает, что в войсках необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на «новых физических принципах».