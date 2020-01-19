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Противоминный тральщик «Яков Баляев» будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 24 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Торжественные мероприятия пройдут на территории Средне-Невского судостроительного завода, уточнили в ведомстве. Как сообщает «Интерфакс», «Яков Баляев» является четвёртым в проекте 12700, созданном для Военно-морского флота (ВМФ). Головной корабль серии «Александр...