Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полёт беспилотника X-61А проекта Gremlins.
Аппарат запустили с транспортного самолета-носителя Hercules. В небе он провёл более полутора часов. В будущем каждый дрон планируется оснастить турбореактивным двигателем, благодаря которому он сможет преодолевать расстояние до тысячи километров.
Видео полёта опубликовано на YouTube.
Как писал NEWS.ru, программа Gremlins, созданная при поддержке Пентагона, предусматривает создание системы запуска и управления работой небольших и дешёвых многоразовых беспилотников. Аппараты выполняют функции разведки, сбрасывания бомб, элементы электронной войны. После завершения операции дроны забирают другое воздушное судно.
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